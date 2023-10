Exposition : « Inspirations d’automne » Galerie des Créateurs Touques, 8 septembre 2023, Touques.

Touques,Calvados

Captivés par les couleurs chaudes et chatoyantes de la saison, les artisans d’art célèbrent l’automne.

Des luminaires aux pièces décoratives jusqu’ à l’art de la table, chaque objet s’orchestre avec naturel autour de tonalités chaleureuses : caramel, orange, vert fougère, bleu de Prusse, rouge poudré…

Une présence colorée suffisamment large pour embrasser tous les styles avec une mélancolie créatrice dans le regard des artistes.

Objets décoratifs – créations textiles – bijoux – luminaires

Vernissage le samedi 10 septembre à 18h.

Ouvert jeudi et vendredi : 15h-18h30

Samedi, dimanche, jours fériés : 11h-13h/15h-18h30.

Vendredi 2023-09-08 fin : 2023-11-12 . .

Galerie des Créateurs Parvis de l’église Saint-Pierre

Touques 14800 Calvados Normandie



Captivated by the warm and shimmering colors of the season, the artisans celebrate autumn.

From lighting to decorative pieces to tableware, each object is naturally orchestrated around warm tones: caramel, orange, fern green, Prussian blue, powdered red…

A colorful presence wide enough to embrace all styles with a creative melancholy in the eyes of the artists.

Decorative objects ? textile creations ? jewelry – lighting

Opening on Saturday, September 10 at 6 pm.

Open Thursday and Friday: 3pm-6:30pm

Saturday, Sunday, holidays: 11am-1pm/3pm-6:30pm

Cautivados por los colores cálidos y resplandecientes de la estación, los artesanos celebran el otoño.

Desde la iluminación y las piezas decorativas hasta la vajilla, cada objeto se orquesta con naturalidad en torno a tonos cálidos: caramelo, naranja, verde helecho, azul de Prusia, rojo empolvado…

Una presencia colorista lo suficientemente amplia como para abarcar todos los estilos, con una melancolía creativa en la mirada de los artistas.

Objetos de decoración ? creaciones textiles ? joyas – iluminación

Inauguración el sábado 10 de septiembre a las 18.00 h.

Abierto jueves y viernes: 15.00-18.30 h

Sábados, domingos y festivos: de 11.00 a 13.00 h. y de 15.00 a 18.30 h

Die Kunsthandwerker lassen sich von den warmen, schillernden Farben der Jahreszeit gefangen nehmen und feiern den Herbst.

Von Leuchten über dekorative Stücke bis hin zur Tischkultur, jedes Objekt wird mit Natürlichkeit um warme Farbtöne herum gestaltet: Karamell, Orange, Farngrün, Preußisch Blau, Puderrot….

Eine Farbpräsenz, die breit genug ist, um alle Stile mit einer kreativen Melancholie in den Augen der Künstler zu umfassen.

Dekorative Objekte ? Textilkreationen ? Schmuck – Leuchten

Vernissage am Samstag, den 10. September um 18 Uhr.

Geöffnet Donnerstag und Freitag: 15h-18h30

Samstag, Sonntag, Feiertage: 11-13 Uhr/15-18.30 Uhr

Mise à jour le 2023-10-09 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité