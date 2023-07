Exposition : « Mer ou campagne ? » Galerie des Créateurs Touques, 28 avril 2023, Touques.

Touques,Calvados

Art de la table, objets décoratifs, créations textiles, bijoux et sculptures. Une sélection de créations poétiques imaginées et façonnées par les artisans de la matière.

Entre immersion végétale et sensations aquatiques, un monde où les végétaux, les légumes, les poissons sont en céramique, verre, papier, bois, métal…

Vernissage et 10e anniversaire de la galerie samedi 6 mai à 18h

Ouvert jeudi et vendredi : 15h-18h30

Samedi, dimanche, jours fériés : 11h-13h/15h-18h30.

Vendredi 2023-04-28 fin : 2023-07-02 . .

Galerie des Créateurs Place Saint-Pierre

Touques 14800 Calvados Normandie



Vajillas, objetos de decoración, creaciones textiles, joyas y esculturas. Una selección de creaciones poéticas imaginadas y realizadas por los artesanos de la materia.

Entre inmersión vegetal y sensaciones acuáticas, un mundo donde las plantas, los vegetales y los peces están hechos de cerámica, vidrio, papel, madera, metal…

Inauguración y 10º aniversario de la galería el sábado 6 de mayo a las 18.00 horas

Abierto jueves y viernes de 15.00 a 18.30 h

Sábados, domingos y festivos: de 11.00 a 13.00 h. y de 15.00 a 18.30 h

Tischkultur, dekorative Objekte, Textilkreationen, Schmuck und Skulpturen. Eine Auswahl poetischer Kreationen, die von den Handwerkern der Materie erdacht und geformt wurden.

Zwischen pflanzlichem Eintauchen und Wasserempfindungen, eine Welt, in der Pflanzen, Gemüse und Fische aus Keramik, Glas, Papier, Holz und Metall bestehen…

Vernissage und 10-jähriges Jubiläum der Galerie Samstag, 6. Mai, 18 Uhr

Geöffnet Donnerstag und Freitag: 15h-18h30

Samstag, Sonntag, Feiertage: 11-13 Uhr/15-18.30 Uhr

Mise à jour le 2023-06-29 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité