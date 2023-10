Performance artistique Galerie des Charitains Ébreuil, 19 octobre 2023, Ébreuil.

Ébreuil,Allier

Exposition contraste : live painting réalisé par l’artiste peintre Gilles BARP. Gilles BARP réalise une œuvre artistique en direct à la Galerie des Charitains d’Ebreuil. Si la météo est clémente, la performance sera réalisée en extérieur..

2023-10-19 18:30:00 fin : 2023-10-19 . .

Galerie des Charitains Place de l’Église

Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Exhibition contrast: live painting by painter Gilles BARP. Gilles BARP creates a live artistic work at the Galerie des Charitains in Ebreuil. Weather permitting, the performance will take place outdoors.

Exposición Contraste: pintura en directo del pintor Gilles BARP. Gilles BARP crea una obra artística en directo en la Galerie des Charitains de Ebreuil. Si el tiempo acompaña, la representación tendrá lugar al aire libre.

Kontrastausstellung: Live-Painting des Kunstmalers Gilles BARP. Gilles BARP führt in der Galerie des Charitains in Ebreuil ein künstlerisches Live-Werk aus. Wenn das Wetter mitspielt, wird die Performance im Freien aufgeführt.

