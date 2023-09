Contrastes d’Octobre Galerie des Charitains Ébreuil, 3 octobre 2023, Ébreuil.

Ébreuil,Allier

La galerie des Charitains expose du 3 au 29 octobre prochain l’atelier de l’arbre bleu et Gilles BARP pour une exposition pleine de poésie, d’émotions et de contrastes..

2023-10-03 14:30:00 fin : 2023-10-29 18:30:00. .

Galerie des Charitains Place de l’église

Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



From October 3 to 29, Galerie des Charitains will be exhibiting l’atelier de l’arbre bleu and Gilles BARP in an exhibition full of poetry, emotions and contrasts.

Del 3 al 29 de octubre, la Galerie des Charitains presenta el Atelier de l’arbre bleu y Gilles BARP en una exposición llena de poesía, emoción y contrastes.

Die Galerie des Charitains stellt vom 3. bis 29. Oktober das Atelier de l’arbre bleu und Gilles BARP für eine Ausstellung voller Poesie, Emotionen und Kontraste aus.

