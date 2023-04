Œuvres d’art aux Jardins de la Galerie des Capucins Galerie des Capucins Saint-Mihiel Catégories d’évènement: Meuse

Œuvres d’art aux Jardins de la Galerie des Capucins Galerie des Capucins, 2 juin 2023, Saint-Mihiel. Œuvres d’art aux Jardins de la Galerie des Capucins 2 – 4 juin Galerie des Capucins entrée des jardins par la promenade des Capucins Les jardins en terrasse de la Galerie des Capucins vous accueillent pour admirer la vue sur les toits de Saint-Mihiel et contempler la richesse florale de ce jardin méticuleusement entretenu et où les oeuvres d’art de la galerie sont dispersées au son de la fontaine en coquillage … Dans le petit cloître de la deuxième terrasse surplombant la ville, une exposition de photographies sur la Syrie y est proposée par Etienne Desbordes pour l’association des Maristes d’Alep. « Ne pas faire silence! »

Les Maristes d'Alep
Galerie des Capucins
4 rue Haute des Fosses 55300 Saint-Mihiel

