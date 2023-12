Prière de toucher ! en musique Galerie des Beaux-Arts Bordeaux Bordeaux, 6 janvier 2024, Bordeaux.

Prière de toucher ! en musique Samedi 6 janvier 2024, 15h00 Galerie des Beaux-Arts Bordeaux

Venez découvrir l’exposition Prière de toucher ! autrement le samedi 6 janvier 2024 !

L’exposition Prière de toucher ! L’Art et la Matière permet d’entrer en contact physique avec les reproductions de plusieurs chefs-d’œuvre de la sculpture de six musées de beaux-arts français. Un programme musical (Donizetti, Falla, Ravel…) vous est proposé pour accompagner votre découverte des œuvres, par Lucie Marical (Harpe) et Maëlle Vivares (artiste du chœur – soprano) de l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine et du Chœur de l’Opéra.

Trois sets musicaux vous attendent à 15h, 16h et 17h.

Lieu Accueil du musée

Tarif Entrée du musée + 5 €

Infos Sans réservation

Galerie des Beaux-Arts Bordeaux 33000 Bordeaux Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine http://www.bordeaux-musba.fr https://www.facebook.com/MusBAbordeaux/;https://www.instagram.com/MusBA_bordeaux/ La Galerie du musée des Beaux-Arts, édifiée en 1939, accueille les expositions temporaires du musée. La Galerie est ouverte pendant les expositions temporaires. Elle est ouverte de 11h à 18h, sauf les mardis et jours fériés (ouvert uniquement 14 juillet et 15 août).

Jean-Baptiste Carpeaux, « La Rieuse », vers 1870, marbre, reproduction © Photo : F. Deval