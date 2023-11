Visite choréraphique: Prenez la pose ! Galerie des Beaux-Arts Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Visite choréraphique: Prenez la pose ! Galerie des Beaux-Arts Bordeaux Bordeaux, 25 novembre 2023, Bordeaux. Visite choréraphique: Prenez la pose ! Samedi 25 novembre, 16h00 Galerie des Beaux-Arts Bordeaux Entrée du musée L’exposition Prière de Toucher ! dit beaucoup de l’importance des sens et de la perception dans le champ artistique. Et de la sculpture à la danse, il n’y a qu’un… mouvement ! Les artistes du Collectif Qoum vous proposent un petit temps de spectacle chorégraphique et musical autour de la visite commentée des oeuvres et vous invitent, si vous le souhaitez, à donner corps vous -mêmes au paysage des sculptures de l’exposition ! Prenez-vous au jeu ! En partenariat avec la Ligue de l’Enseignement Gironde dans le cadre du festival Hors jeu/En jeu. Infos Sans réservation. Galerie des Beaux-Arts Bordeaux 33000 Bordeaux Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine http://www.bordeaux-musba.fr https://www.facebook.com/MusBAbordeaux/;https://www.instagram.com/MusBA_bordeaux/ La Galerie du musée des Beaux-Arts, édifiée en 1939, accueille les expositions temporaires du musée. La Galerie est ouverte pendant les expositions temporaires. Elle est ouverte de 11h à 18h, sauf les mardis et jours fériés (ouvert uniquement 14 juillet et 15 août). Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Danse visite Vue in situ, exposition « Prière de toucher ! », © Photo : E. Leroy Cresto

