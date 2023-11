Visite dans le noir Galerie des Beaux-Arts Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Visite dans le noir Galerie des Beaux-Arts Bordeaux Bordeaux, 22 novembre 2023, Bordeaux. Visite dans le noir Mercredi 22 novembre, 15h30 Galerie des Beaux-Arts Bordeaux Entrée du musée + 5 € Participez à cette visite musicale de l’exposition Prière de toucher ! Découvrez les œuvres les yeux masqués sur des musiques sélectionnées dans la collection de disques vinyles de la bibliothèque de Bordeaux accompagnées de paroles de sculptrices d’hier et d’aujourd’hui. Ce rendez-vous est organisé en partenariat avec la bibliothèque Mériadeck et la Ligue de l’Enseignement Gironde, dans le cadre du festival Hors jeu / En jeu. Infos Sans réservation. Galerie des Beaux-Arts Bordeaux 33000 Bordeaux Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine http://www.bordeaux-musba.fr https://www.facebook.com/MusBAbordeaux/;https://www.instagram.com/MusBA_bordeaux/ La Galerie du musée des Beaux-Arts, édifiée en 1939, accueille les expositions temporaires du musée. La Galerie est ouverte pendant les expositions temporaires. Elle est ouverte de 11h à 18h, sauf les mardis et jours fériés (ouvert uniquement 14 juillet et 15 août). Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

