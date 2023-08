Visites en anglais de nos expositions ! Galerie des Beaux-Arts Bordeaux Bordeaux, 24 août 2023, Bordeaux.

Visites en anglais de nos expositions ! 24 et 31 août Galerie des Beaux-Arts Bordeaux Entrée du musée + 5 €

Pendant le mois d’août, le musée vous donne rendez-vous pour des visites en anglais.

Retrouvez notre médiateur à l’accueil de la Galerie pour 1h de découverte de nos trois expositions dédiées à la sculpture !

Le 24 août à 11h

Le 31 août à 16h

Rendez-vous à l’accueil de la Galerie, Place du Colonel Raynal.

Tarif : Entrée du musée + 5 €

Join us for a discovery of the museum’s exhibitions, and in English please!

For the first time the museum offers you a one-hour guided tour, entirely in English, around the contemporary sculptures of Denis Monfleur and « Please Do Touch! » to make you live an original and captivating experience !

Thursday, August 24 : 11 a.m.

Thursday, August 31 : 4 p.m.

Appointment : Gallery of Fine Arts, Place du Colonel Raynal

Fee : Museum + 5 €

Galerie des Beaux-Arts Bordeaux 33000 Bordeaux Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine http://www.bordeaux-musba.fr https://www.facebook.com/MusBAbordeaux/;https://www.instagram.com/MusBA_bordeaux/ La Galerie du musée des Beaux-Arts, édifiée en 1939, accueille les expositions temporaires du musée. La Galerie est ouverte pendant les expositions temporaires. Elle est ouverte de 11h à 18h, sauf les mardis et jours fériés (ouvert uniquement 14 juillet et 15 août).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-24T11:00:00+02:00 – 2023-08-24T12:00:00+02:00

2023-08-31T16:00:00+02:00 – 2023-08-31T17:00:00+02:00

MusBA Bordeaux

© F. Deval