Resculpter les énergies 2 juin 2023 – 7 janvier 2024 Galerie des Beaux-Arts Bordeaux

Immergez-vous au cœur de cette exposition hybride, dynamique et débordante d’énergie ! Des mois durant, en partenariat avec l’association franco-québécoise Fusion Jeunesse, cinquante-huit élèves – lycéens, collégiens et écoliers scolarisés en Gironde et dans le Lot-et-Garonne – ont créé cette expérience inédite pour le musée des Beaux-Arts. Le résultat : un triptyque d’espaces à expérimenter :

L’exposition : découvrez sept sculptures du MusBA, des Landais Charles Despiau (1874-1946), Robert Wlérick (1882-1944) et du Bordelais Alexandre Callède (1899-1980), dont cinq présentées pour la première fois au public, exposées au sein de paysages flottants dont les mots peints font écho aux imaginaires des participants et sont issus des mimiques exprimées par les œuvres.

La médiation : immiscez-vous dans les coulisses du projet à travers un « cabinet de curiosités » réinventé, présentant les outils utilisés par les élèves-artistes, un mur de portraits, représentations photographiques terrifiantes des visages de l’ensemble des élèves, ainsi qu’une œuvre textile grandeur nature à toucher et manipuler.

L’Atelier : laissez enfin libre cours à votre créativité au sein de cet espace permettant à toutes et à tous de s’exprimer, notamment grâce à une fresque participative, cadavre exquis monumental à compléter à l’aide de pastels gras, et de faire un pas vers une école du futur, voulue transgénérationnelle, modulable et inclusive.

Lieu : Galerie des Beaux-Arts (Etage -1)

Organisme international fondé au Québec et implanté en Nouvelle-Aquitaine puis en Île-de-France depuis 2019, Fusion Jeunesse a développé un modèle unique d’apprentissage expérimental qui mise sur une variété de programmes pédagogiques à l’intention de jeunes en décrochage scolaire.

Galerie des Beaux-Arts Bordeaux

Vue d’ensemble de l’exposition ‘Resculpter les énergies’, © F. Deval