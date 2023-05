Vernissage des nouvelles expositions Galerie des Beaux-Arts Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Vernissage des nouvelles expositions Jeudi 1 juin, 18h30 Galerie des Beaux-Arts Bordeaux Entrée libre Venez découvrir les trois nouvelles expositions temporaires du MusBA, rendant hommage à la sculpture, à travers le fil rouge de la figure humaine : Denis Monfleur. Peuples de pierre, Galerie (rez-de-chaussée), entre cour et jardin, musée

Prière de toucher ! L’Art et la Matière, Étage +1, Galerie

et Resculpter les énergies réalisée en partenariat avec l'association Fusion Jeunesse, Étage -1, Galerie Rendez-vous à la galerie du musée des Beaux-Arts ! Le musée des Beaux-Arts remercie le Syndicat des Côtes de Bourg, membre de Mécénart, pour son généreux soutien dans l'organisation du cocktail-dégustation du vernissage.

