Entrée du musée +5€

Visite commentée en extérieur de l’exposition Denis Monfleur. Peuples de pierre. Galerie des Beaux-Arts Bordeaux 33000 Bordeaux Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine Visite en extérieur entre le parvis de la Galerie du musée, le jardin et la cour d’honneur de l’Hôtel de Ville à la rencontre des Monumentales du sculpteur contemporain Denis Monfleur.

L’occasion de sortir du musée pour découvrir ses oeuvres et les aborder sous un autre angle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-20T15:30:00+02:00

2023-05-20T16:00:00+02:00 L’homme suavage, 2019, Denis Monfleur © Denis Monfleur

