Le verre se dévoile sous toutes les coutures Galerie des arts du feu – Aître Saint-Maclou Rue Martainville, Rouen Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie [{« link »: « http://www.galeriedesartsdufeu.fr »}, {« link »: « mailto:contact@galeriedesartsdufeu.fr »}] A l’occasion de l’Année Internationale du Verre, La Galerie des Arts du feu

présente, en collaboration avec le collectif Dare d’Art, l’exposition «Collectioner automne et verre » qui met en scène, du 1er octobre 2022 au 8 janvier 2023, les créations d’une quinzaine d’artistes et d’artisans verriers contemporains. Assemblée, sculptée, texturée, repoussée vers ses limites par le feu, pigmentée, mariée à des matériaux ou à des objets insolites, cette matière, pour celui qui en maîtrise les savoir-faire précis ou qui l’expérimente à la recherche de techniques inédites, se donne aux productions les plus originales. Les exposants sélectionnés ont en commun le sens de l’innovation, de l’exigence et se démarquent par leurs univers et leurs sensibilités personnelles. Ils représentent un large panel du travail du verre : verre soufflé, pâte de verre et fonte de verre, fusing, verre thermoformé, vitrail, façonnage à froid…

Fidèles à leurs intentions, ils avancent discrètement, pas à pas, sans bruit, sans éclat, mais leurs expressions brillent de mille feux. Et leurs oeuvres s’imposent comme une évidence ! Subtilement, ils diffusent leur réflexion par rapport à la couleur et la lumière. Car regarder une sculpture en verre jouant de la transparence demande de l’attention et un oeil averti. Il faut se déplacer autour de la pièce. Ainsi se révèlent des paysages mouvants intégrant l’intérieur et l’extérieur. L’oeuvre réelle est la somme de ces points de vue et c’est à cette lueur qu’elle

s’apprécie. Entrée gratuite (accès par la cour de l’Aître Saint-Maclou)

Ouverture le mardi de 14h à 18h et du mercredi au dimanche de 10h à 18h

contact@galeriedesartsdufeu.fr

Exposition organisée dans le cadre de l’Année Internationale du Verre

en partenariat avec le Collectif Dare d’Art et le Pôle Céramique Normandie

