Exposition « Instantanés de vies » – Du 13 au 24 janvier 2024

Dans cette exposition, l'artiste souhaite vous faire découvrir le monde à travers des histoires de vie, en noir et blanc et en couleurs.

Galerie des artistes
3 Avenue Pierre Coupeau, 31130 Balma
Haute-Garonne Occitanie

Contact: julietterouhiercontact@gmail.com

