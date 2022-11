Exposition de peinture des résidents du foyer Pierre Ribet de Balma – Du 18 novembre au 2 décembre Galerie des artistes Balma Catégories d’évènement: Balma

Haute-Garonne

Exposition de peinture des résidents du foyer Pierre Ribet de Balma – Du 18 novembre au 2 décembre Galerie des artistes, 18 novembre 2022, Balma. Exposition de peinture des résidents du foyer Pierre Ribet de Balma – Du 18 novembre au 2 décembre 18 novembre – 2 décembre Galerie des artistes

Renseignements

Exposition artistique des résidents du foyer Pierre Ribet AGAPEI Galerie des artistes 3 Avenue Pierre Coupeau, 31130 Balma Le Vidailhan Balma 31130 Haute-Garonne Occitanie Exposition de peinture des résidents du foyer Pierre Ribet de Balma. Les toiles sont réalisées avec différentes techniques sur le thème des fleurs de cerisiers inspirées des œuvres de l’artiste Damien Hirst

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-18T10:00:00+01:00

2022-12-02T16:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Balma, Haute-Garonne Autres Lieu Galerie des artistes Adresse 3 Avenue Pierre Coupeau, 31130 Balma Le Vidailhan Ville Balma lieuville Galerie des artistes Balma Departement Haute-Garonne

Galerie des artistes Balma Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/balma/

Exposition de peinture des résidents du foyer Pierre Ribet de Balma – Du 18 novembre au 2 décembre Galerie des artistes 2022-11-18 was last modified: by Exposition de peinture des résidents du foyer Pierre Ribet de Balma – Du 18 novembre au 2 décembre Galerie des artistes Galerie des artistes 18 novembre 2022 Balma Galerie des artistes Balma

Balma Haute-Garonne