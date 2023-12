Ateliers Famille – Exposition Echolyse Galerie de Rohan Landerneau Catégories d’Évènement: Finistère

fin : 2023-12-27 16:45:00 . Venez découvrir l’exposition au travers d’une visite flash suivie d’un atelier créatif autour du travail d’Olivier Ratsi. Une façon ludique de comprendre les œuvres !

A partir de 4 ans. .

Galerie de Rohan Place Saint-Thomas

Landerneau 29800 Finistère Bretagne

