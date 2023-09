Exposition Sunset Galerie de Rohan Landerneau, 16 septembre 2023, Landerneau.

La Galerie de Rohan accueille actuellement l’exposition « Sunset » et réunit dix artistes autour d’un thème commun : le cool.

Il s’agit d’un concept difficile à définir, dont la signification peut varier selon les personnes et les contextes.

Les œuvres exposées dans le cadre de cet événement ont pour ambition de mieux l’appréhender, de le décrypter et d’en explorer les multiples facettes tout en témoignant de la vitalité de la scène artistique contemporaine.

Sunset est avant tout une approche curieuse et décomplexée de la création, invitant le visiteur à réfléchir sur la nature de l’art et la place qu’il occupe dans notre société.

10 Artistes :

Hugo Capron – Max Coulon – Mathilde Denize – Florent Dubois – Jamie Fitzpatrick – Fanny Gicquel – Magalie Guerin – Cécile Guettier – Natasja Mabesoone – Benoît-Marie Moriceau.

Galerie de Rohan Place Saint-Thomas 29800 Landerneau Landerneau 29800 Finistère Bretagne 02 56 31 28 15 S'appuyant sur une dynamique culturelle déjà présente, la Ville a l'ambition de faire de Landerneau une véritable place forte de l'art contemporain en Bretagne.

Première pierre à l’édifice de ce projet culturel, l’ancienne librairie de Rohan, située dans le quartier Saint-Thomas, est désormais devenue la Galerie de Rohan, un espace municipal d’expositions d’art et de créations contemporaines.

La Galerie de Rohan, lieu de diffusion culturelle, a pour ambition de favoriser la rencontre et le dialogue des esthétiques. Ouverte en 2015, elle vise à sensibiliser le public le plus large à cette expression artistique plurielle qui s’inscrit dans une véritable politique culturelle, visant à démocratiser l’Art, par la gratuité d’accès et par un service de médiation culturel pour les visiteurs.

