Exposition Sunset – Atelier famille « Dessine ton cool » 16 et 17 septembre Galerie de Rohan Entrée libre

Dans le cadre de l’Exposition Sunset à la Galerie de Rohan, les enfants accompagnés de leurs parents peuvent dessiner sur le papier leur vision du cool !

Galerie de Rohan Place Saint-Thomas 29800 Landerneau Landerneau 29800 Finistère Bretagne 02 56 31 28 15 https://galeriederohan.landerneau.bzh/ S’appuyant sur une dynamique culturelle déjà présente, la Ville a l’ambition de faire de Landerneau une véritable place forte de l’art contemporain en Bretagne.

Première pierre à l’édifice de ce projet culturel, l’ancienne librairie de Rohan, située dans le quartier Saint-Thomas, est désormais devenue la Galerie de Rohan, un espace municipal d’expositions d’art et de créations contemporaines.

La Galerie de Rohan, lieu de diffusion culturelle, a pour ambition de favoriser la rencontre et le dialogue des esthétiques. Ouverte en 2015, elle vise à sensibiliser le public le plus large à cette expression artistique plurielle qui s’inscrit dans une véritable politique culturelle, visant à démocratiser l’Art, par la gratuité d’accès et par un service de médiation culturel pour les visiteurs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Ville de Landerneau