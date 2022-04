Galerie de Portraits Musée du Prieuré Jean Laronze, 14 mai 2022 14:00, Charolles.

Les élèves de français du Collège Guillaume Des Autels de Charolles proposent quelques exemple de leur travail biographique et autobiographique.

Après avoir vu l’exposition “Portraits”, les élèves de 3e des classes de français ont travaillé sur les autobiographies en littérature avec “Une vie” de Simone VEIL, ainsi que sur les illustrations de Norman Rockwell “L’oeil au beurre noir” et “Triple autoportraits”. Ils ont ensuite réalisé un dossier autobiographique dont certain seront présenté lors de la nuit des Musées.

Après avoir travailler en classe sur “Jefferson” de Jean -Claude Mourlevat, les élèves de 6 ont écrit les portraits/ autoportraits d’animaux. Faisant suite à cet exercice, ils ont ensuite réaliser l’analyse d’un “Portrait” de l’exposition et ont imaginer l’histoire qui se cache derrière ce personnage. Quelques travaux seront présentés lors de la Nuit des Musées.

Le Musée se situe dans un ancien prieuré clunisien abritant des vestiges du XII au XVIIème siècle, en témoignent les chapiteaux du XIIème et la salle d’Apparat du XVème restaurée en 2003, classés Monuments historiques. Le site accueille une collection de faïences de Charolles (1844 à nos jours), une section peinture de paysages de Jean Laronze ( 1852-1937) et de Paul Louis Nigaud ( 1895-1937), et l’espace René Davoine (1888-1962) consacré aux sculptures de l’artiste.

http://www.ville-charolles.fr/musee-du-prieure http://www.facebook.com/musee.duprieure

Saturday 14 May, 14:00

The Museum is in an old(former) clunisien priory sheltering XII from vestiges of in the XVIIth century, manifest it the capitals(big tops) of the XIIth century and the stateroom of the XVth century restored in 2003, having listed(classified) Historic monuments. The site receives an earthenware collection of Charolles (on 1844 in our days), a section painting(paint) of landscapes of Jean Laronze (1852-1937) and of Paul Louis nincompoop (1895-1937), and the space René Davoine (1888-1962) devoted to the sculptures of the artist.

Después de ver la exposición “Retratos”, los alumnos de 3ª de las clases de francés trabajaron en las autobiografías en literatura con “Une vie” de Simone VEIL, así como en las ilustraciones de Norman Rockwell “El ojo morado” y “Triple autorretratos”. Luego realizaron un dossier autobiográfico, algunos de los cuales serán presentados en la noche de los Museos.

Después de trabajar en clase en “Jefferson” de Jean-Claude Mourlevat, los estudiantes de 6 escribieron los retratos/ autorretratos de animales. A continuación de este ejercicio, se llevó a cabo el análisis de un “Retrato” de la exposición e imaginar la historia que se esconde detrás de este personaje. Algunos trabajos serán presentados durante la Noche de los Museos.

Sábado 14 mayo, 14:00

4 rue du Prieuré, 71120 Charolles 71120 Charolles Bourgogne-Franche-Comté