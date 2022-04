Galerie de Portraits Musée du Prieuré Jean Laronze Charolles Catégories d’évènement: Charolles

Après avoir vu l’exposition “Portraits”, les élèves de 3e des classes de français ont travaillé sur les autobiographies en littérature avec “Une vie” de Simone VEIL, ainsi que sur les illustrations de Norman Rockwell “L’oeil au beurre noir” et “Triple autoportraits”. Ils ont ensuite réalisé un dossier autobiographique dont certain seront présenté lors de la nuit des Musées. Après avoir travailler en classe sur “Jefferson” de Jean -Claude Mourlevat, les élèves de 6 ont écrit les portraits/ autoportraits d’animaux. Faisant suite à cet exercice, ils ont ensuite réaliser l’analyse d’un “Portrait” de l’exposition et ont imaginer l’histoire qui se cache derrière ce personnage. Quelques travaux seront présentés lors de la Nuit des Musées. Les élèves de français du Collège Guillaume Des Autels de Charolles proposent quelques exemple de leur travail biographique et autobiographique. Musée du Prieuré Jean Laronze 4 rue du Prieuré, 71120 Charolles Charolles Saône-et-Loire

