Exposition – Isabelle Simon Galerie de Patricia Jumeau Rue de Derrière Châtillon-en-Diois, 1 juillet 2023, Châtillon-en-Diois.

Châtillon-en-Diois,Drôme

Plasticienne, Isabelle Simon expose: peintures, collages, et céramiques. Possibilités d’ateliers..

2023-07-01 à 10:30:00 ; fin : 2023-08-27 . .

Galerie de Patricia Jumeau Rue de Derrière Rue de Derrière

Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Isabelle Simon exhibits paintings, collages and ceramics. Workshops available.

Isabelle Simon es una artista visual que expone pinturas, collages y cerámicas. Talleres disponibles.

Isabelle Simon ist bildende Künstlerin und stellt Gemälde, Collagen und Keramiken aus. Möglichkeit von Workshops.

Mise à jour le 2023-06-02 par Office de Tourisme du Pays Diois