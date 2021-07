Marseille Conservatoire de Marseille Bouches-du-Rhône, Marseille « Galerie de Notes » Conservatoire de Marseille Marseille

Conservatoire de Marseille, le mercredi 7 juillet à 21:00

Les élèves du Conservatoire jouent Véronique Poltz.

Entrée libre

2021-07-07T21:00:00 2021-07-07T22:30:00

