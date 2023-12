« Si c’est patois, c’est donc ton frère ! » Clément Chauvet Galerie De natura rerum Arles, 1 mars 2024 20:00, Arles.

« Si c’est patois, c’est donc ton frère ! » Clément Chauvet Vendredi 1 mars 2024, 21h00 Galerie De natura rerum Participation libre

Clément Chauvet est musicien et collecteur de chansons populaires. Il revient partager ses Carnets de voyage au Ploukistan chez De natura rerum, vendredi 15 décembre à 21h. En collaboration avec le Cercle occitan du pays d’Arles.

Conférence musicale

Au travers d’un répertoire chanté a capela, Clément Chauvet (musicien et chanteur, membre du groupe Du Bartas) nous raconte son parcours de plus de vingt ans d’apprentissage des musiques populaires des pays de langue d’Oc et des régions de France à forte conscience d’elles-mêmes. Il nous parle de sa surprise de découvrir les similitudes et les particularismes des thèmes, des langues, des formes des répertoires chantés des pays provençaux, languedociens, béarnais… et au delà en Bretagne, Corse, Antilles…

Dans ce voyage, il parle de cultures populaires minorisées, de la disparition des langues et des répertoires chantés régionaux, de la fabrication du « plouc » comme outil de domination et d’uniformisation, de chansons de clochers, de poètes paysans, de virelangues, de carnavals…

Entrée libre, mais nombre de places limité.

Galerie De natura rerum 50, rue du Refuge, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-01T21:00:00+01:00 – 2024-03-01T22:00:00+01:00

chanson région

Clément Chauvet