Orphée et l’orphisme. Alexandre Marcinkowski Samedi 18 novembre, 18h00 Galerie De natura rerum Entrée libre

A l’occasion de la réédition revue et augmentée des Poèmes magiques et cosmologiques d’Orphée, rencontre avec Alexandre Marcinkowski, éditeur aux Editions Les Belles Lettres. Dans le cadre du festival Arles se livre.

Une anthologie revue et augmentée de textes fondamentaux sur Orphée et sur la tradition orphique, depuis longtemps indisponible.

Orphée. Poèmes magiques et cosmologiques, Édition revue et augmentée par Alexandre Marcinkowski, Traduction d’Alain Verse, Postface de Luc Brisson, Les Belles Lettres, en librairie le 3 novembre 2023

La figure légendaire d’Orphée a inspiré un mouvement religieux contestataire dit « orphique », au milieu du Vᵉ siècle av. J.-C., qui voit dans le chanteur-musicien l’initiateur de cérémonies mystiques. Les mystères orphiques insistent sur l’instabilité du monde, dont l’homme est une composante, et sur la mémoire de l’origine divine de l’âme. Ainsi, dans l’Hadès, l’âme du défunt qui a suivi scrupuleusement la mémoire des préceptes de la vie orphique progressera vers Perséphone, mère de Dionysos. Elle mettra fin au cycle douloureux de la métempsycose. Refusant de participer aux sacrifices sanglants offerts aux divinités de la cité – vu comme le rappel du meurtre de l’enfant Dionysos démembré puis consommé par les Titans –, les Orphiques s’adonnent au végétarisme, s’interdisent de consommer des fèves, d’inhumer un mort dans un linceul de laine, de recourir au suicide. Les idées orphiques ont été reprises par la philosophie antique,notamment néo-pythagoricienne et néo-platonicienne.

Cette anthologie de quelques 260 textes traduits en français permet une meilleure approche de la tradition orphique à l’aune de la recherche historique.

Alexandre Marcinkowski, historien de formation, est éditeur aux Editions Les Belles Lettres. Il a notamment révisé la nouvelle édition augmentée du classique d’Erwin Rohde, Psyché. Le culte de l’âme chez les Grecs et leur croyance à l’immortalité (Les Belles Lettres/Encre marine, 2017), les Œuvres de Clémence Ramnoux (Les Belles Lettres/Encre marine, 2020) et Pour l’histoire de la science hellène de Paul Tannery (Les Belles Lettres/Encre marine, 2022).

Galerie De natura rerum 50, rue du Refuge, 13200 Arles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T18:00:00+01:00 – 2023-11-18T20:00:00+01:00

