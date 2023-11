Syrie Ukraine, face à l’offensive anti-démocratique Galerie De natura rerum Arles, 11 novembre 2023, Arles.

Syrie Ukraine, face à l’offensive anti-démocratique Samedi 11 novembre, 18h00 Galerie De natura rerum Entrée libre

Rencontre avec Cédric Mas, avocat et historien militaire, qui suit de près mais avec recul, l’évolution des conflits syrien puis ukrainien, samedi 11 novembre 2023 à 18h.

En Syrie, un peuple s’est levé contre un régime autoritaire qui a usé de toutes les armes pour écraser la révolution, avec l’aide de la Russie à partir de 2015. En Ukraine, un pays est envahi, annexé partiellement, soumis à une offensive militaire dévastatrice, et tente de sauver son indépendance. Quels traits communs ? quelles continuités ? quelles ruptures entre ces situations – parmi d’autres ?

D’Alep à Sievierodonetsk : deux conflits et un même défi…

Cédric Mas, avocat, est historien militaire et président de l’institut Action résilience. Il est l’auteur de plusieurs livres sur la Seconde Guerre mondiale. Il tient une chronique sur le conflit syrien puis ukrainien pour Mediapart.

Galerie De natura rerum 50, rue du Refuge, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 86 32 00 78 https://denaturarerum.fr https://www.facebook.com/DeNaturaRerumArles/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/317870377521233 »}, {« type »: « link », « value »: « https://denaturarerum.fr/event/de-la-syrie-a-lukraine-face-a-loffensive-anti-democratique-rencontre-avec-cedric-mas/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0486320078 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@denaturarerum.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-11T18:00:00+01:00 – 2023-11-11T20:00:00+01:00

2023-11-11T18:00:00+01:00 – 2023-11-11T20:00:00+01:00

rencontre Ukraine

De natura rerum