Fabien Vallos, inventaire avant dégustation Galerie De natura rerum Arles, 4 novembre 2023, Arles.

Fabien Vallos, inventaire avant dégustation Samedi 4 novembre, 18h00 Galerie De natura rerum Entrée libre

Fabien Vallos, philosophe et gourmet arlésien, vient présenter son incroyable Inventaire gourmand de la Méditerranée, ainsi que les nouveautés qu’il publie aux Editions MIX, samedi 4 novembre à 18h.

L’inventaire gourmand de la Méditerranée

Depuis 2020, Fabien Vallos publie chaque jour sur Instagram une recette méditerranéenne. Depuis trois décennies, il a parcouru les pays du pourtour méditerranéen, Grèce, Turquie, Proche-Orient, Egypte, Algérie, Maroc, Tunisie, Espagne, Provence, Italie… à la recherche de plaisirs culinaires, de recettes traditionnelles, mais aussi de tours de main, de trucs de grands-mères, de saveurs oubliées.

Cet ouvrage rassemble plus de deux mille recettes glanées et testées, photos originales faisant foi ! Le compte instagram pour un aperçu…

Marabout, octobre 2023, 49.90€.

Les Editions MIX

La maison d’édition de Fabien Vallos, publie six nouveautés en tir groupé. A découvrir à la librairie…

Les Banquets (2008-2023), Fabien Vallos

Cet ouvrage documente la réalisation de cinquante-deux banquets (2008-2023) comme pratique artistique et comme « sculpture sociale ». Le livre contient le protocole de chaque banquet, vingt-huit textes et une postface du philosophe Olivier Assouly. En savoir plus.

Vues & données (essai), Fabien Vallos

Une réflexion sur les notions de prises et de données.

Nous avons conduit, avec Aurélie Pétrel, durant trois années, un projet de recherche sur les concepts de prises et de données. Supposant que pour qu’il y ait de la donnée il a fallu procéder à une prise sur le monde avec divers appareillages (mekanè) et diverses modalités d’usage (tekhnè). En savoir plus.

Vues & données (entretiens), collectif

Entretiens avec Emmanuel Alloa, Lauren Huret, Pierre-Damien Huyghe, Catherine Malabou, Julie Martin, Aurélie Pétrel, Fabien Vallos. En savoir plus.

Vues prises à Romme, Aurélie Pétrel & Charlotte Schaer

Réalisée par l’artiste et photographe Aurélie Pétrel en collaboration avec Charlotte Schaer, cet ouvrage est une tentative plastique d’un travail d’indexation des images photographiques. En savoir plus.

L’image spectrale. Allégorie du cinéma de spectre, Jean-Baptiste Carobolante

Une étude du cinéma de « spectre » (plutôt que de fantôme), en même temps qu’un essai philosophique sur la hantise des images.

Depuis la fin du XXe siècle, nos histoires de fantôme ont été systématiquement remplacées par des récits de spectre. Alors que nous employons habituellement les deux termes de façon similaire, le spectre est pourtant beaucoup plus offensif. Il cherche à s’incarner, à n’importe quel prix. En savoir plus.

Poétique de la décroissance, Antoine Bonnet, avec Valérie de Saint-Do

Quand les artistes sont décroissants… sans le savoir. Entretiens avec Stéphanie Airaud, Patrick Bouchain, Céline Cléron, Olivier Darné, Jean-Baptiste Farkas, Léa Le Bricomte, Vincent Liegey, Élise Morin, Olivier Quintyn. Préface de Paul Ardenne. En savoir plus.

Galerie De natura rerum 50, rue du Refuge, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 86 32 00 78 https://denaturarerum.fr https://www.facebook.com/DeNaturaRerumArles/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/6730128723733821 »}, {« type »: « link », « value »: « https://denaturarerum.fr/event/fabien-vallos-inventaire-avant-degustation/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0486320078 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@denaturarerum.fr »}] [{« link »: « https://librairie.denaturarerum.fr/9782501183413 »}, {« link »: « https://librairie.denaturarerum.fr/9791090951327 »}, {« link »: « https://librairie.denaturarerum.fr/9791090951310 »}, {« link »: « https://librairie.denaturarerum.fr/9791090951297 »}, {« link »: « https://librairie.denaturarerum.fr/9791090951303 »}, {« link »: « https://librairie.denaturarerum.fr/9791090951280 »}, {« link »: « https://librairie.denaturarerum.fr/9791090951266 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-04T18:00:00+01:00 – 2023-11-04T20:00:00+01:00

2023-11-04T18:00:00+01:00 – 2023-11-04T20:00:00+01:00

cuisine gastronomie

De natura rerum