Penser l’esclavage, avec Paulin Ismard Galerie De natura rerum Arles, 28 octobre 2023, Arles.

Le miroir d’Œdipe (Seuil, septembre 2023).

Paulin Ismard conduit une enquête fascinante à travers les rares discours grecs sur l’esclavage. Rencontre samedi 28 octobre à 18h.

Chez les Grecs, l’esclavage imprègne toute la société, mais n’est jamais pris comme objet par les penseurs grecs. Cette absence est un symptôme, qui invite à observer les formes par lesquelles une société aménage une place à ceux dont elle organise la non-existence.

Galerie De natura rerum 50, rue du Refuge, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-28T18:00:00+02:00 – 2023-10-28T20:00:00+02:00

Antiquité Histoire

De natura rerum