IO, exposition de Marie de Mahenge Galerie De natura rerum Arles, 21 octobre 2023, Arles.

IO, exposition de Marie de Mahenge 21 octobre – 30 décembre Galerie De natura rerum Entrée libre

Nouvelle exposition pour l’automne chez De natura rerum, les magnifiques planches de Marie de Mahenge pour son album illustré IO ou la destinée d’une femme en Méditerranée (In Fine, juin 2021).

Vernissage & dédicace samedi 21 octobre tout l’après-midi.

L’autrice et illustratrice dédicacera ses deux albums, IO ou la destinée d’une femme en Méditerranée (In Fine, juin 2021) et Il était une fois Narcisse et Echo (In Fine, sept. 2021).

Galerie De natura rerum 50, rue du Refuge, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 04 86 32 00 78 https://denaturarerum.fr https://www.facebook.com/DeNaturaRerumArles/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T15:00:00+02:00 – 2023-10-21T20:00:00+02:00

2023-12-30T15:00:00+01:00 – 2023-12-30T19:00:00+01:00

exposition dessin

Marie de Mahenge