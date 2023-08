La femme qui replantait des mots Galerie De natura rerum Arles, 2 septembre 2023, Arles.

La femme qui replantait des mots Samedi 2 septembre, 18h00 Galerie De natura rerum Entrée libre

Florence Deville-Patte s’amuse et nous amuse en « replantant » des mots par leurs racines, ceux qu’elle aime, ceux qui la font rêver ! Elle entraîne le lecteur, jeune et moins jeune, dans un jeu de piste passionnant qui, d’un mot à l’autre, nous ramène aux sources même du langage !

Galerie De natura rerum 50, rue du Refuge, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 86 32 00 78 https://denaturarerum.fr https://www.facebook.com/DeNaturaRerumArles/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/629773778983762 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@denaturarerum.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0486320078 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-02T18:00:00+02:00 – 2023-09-02T20:00:00+02:00

étymologie rencontre