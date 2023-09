Rencontre avec l’éditrice Laure de Chantal Galerie De natura rerum Arles, 1 septembre 2023, Arles.

Autour de Gradatim et Grec ancien express, deux nouvelles méthodes de langue, mais aussi d’Athéna, de Sappho et des déesses grecques, rencontre avec Laure de Chantal, autrice et éditrice dynamique !

Laure de Chantal est venue plusieurs fois à Arles présenter ses deux essais antiques, Libre comme une déesse grecque, Stock, 2022 et Les neuf vies de Sappho, Stock, 2023), ainsi qu’un ouvrage antérieur (et malheureusement épuisé), Le jardin des dieux. Une histoire des plantes à travers la mythologie (Flammarion).

Elle est également éditrice aux Belles Lettres, où elle a créé les collections Signets (37 volumes parus) et Bibliothèque idéale, et l’animatrice de La vie des classiques, qui publie depuis deux ans Les petits latins, collection primée pour son innovation. Outre les deux méthodes, Gradatim, illustrée par Jean-Claude Golvin, et Grec ancien express, par Caroline Fourgeaud-Laville (autrice d’Eurêka), elle présentera Scelerati, le nouveau volume de la collection Signets, et Athéna, le nouveau volume des Petits latins, qui sera normalement disponible en avant-première.

Notez qu’un nouveau volume de la Bibliothèque idéale, consacrée aux philosophes français, sortira le 6 octobre, sous la férule de Jean-Louis Poirier, qui sera chez De natura rerum le samedi 7 octobre pour le présenter (avec le Songe de Scipion, illustré par Hubert Le Gall).

Galerie De natura rerum 50, rue du Refuge, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 04 86 32 00 78 https://denaturarerum.fr https://www.facebook.com/DeNaturaRerumArles/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-01T18:00:00+02:00 – 2023-09-01T20:00:00+02:00

édition mythologie

De natura rerum