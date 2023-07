Icônes antiques. Laury-Nuria André Galerie De natura rerum Arles, 6 juillet 2023, Arles.

Rencontre avec Laury-Luria André, docteure de l’ENS Lyon, spécialiste de la réception de l’Antiquité dans le cinéma, le jeu vidéo, la musique. Autrice de plusieurs ouvrages dont Clash of the classics, 2021.

Elle est l’autrice des textes qui accompagnent les photographies de Jean-François Daviaud pour l’exposition Eikones. Nouvelle cosmogonie (du 23 juin au 15 septembre 2023), rassemblés dans un ouvrage en tirage limité édité pour l’occasion.

