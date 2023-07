Eikones avec Jean-François Daviaud Galerie De natura rerum Arles, 4 juillet 2023, Arles.

Eikones avec Jean-François Daviaud 4 et 7 juillet Galerie De natura rerum Entrée libre

Spécial Rencontres de la photographie : visite de l’exposition EIKONES, nouvelle cosmogonie, en compagnie du photographe, Jean-François Daviaud, et de l’autrice des textes, Laury-Nuria André.

Deux visites sont programmées : mardi 4 et vendredi 7 juillet à 11h.

Galerie De natura rerum 50, rue du Refuge, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 86 32 00 78 https://denaturarerum.fr https://www.facebook.com/DeNaturaRerumArles/ [{« type »: « link », « value »: « https://denaturarerum.fr/event/eikones-visite-de-lexposition-avec-jean-francois-daviaud/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/798331905339042/ »}, {« type »: « email », « value »: « contact@denaturarerum.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0486320078 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-04T11:00:00+02:00 – 2023-07-04T12:00:00+02:00

2023-07-07T11:00:00+02:00 – 2023-07-07T12:00:00+02:00

exposition expo

Jean-François Daviaud