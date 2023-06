Tout sur Pompéi. Pascal Charvet & Sidney Aufrère Galerie De natura rerum Arles, 17 juin 2023, Arles.

Tout sur Pompéi. Pascal Charvet & Sidney Aufrère Samedi 17 juin, 18h00 Galerie De natura rerum Entrée libre

De natura rerum reçoit Pascal Charvet et Sydney Aufrère, pour un beau volume très complet sur Pompéi, paru le 25 mai. Rencontre samedi 17 juin à 18h.

Pascal Charvet codirige avec Annie Collognat et Stéphane Gomperz une somme de plus de 1100 pages. Sidney Aufrère a rédigé la partie « Pompéi sur le Nil », à découvrir !

Un livre destiné aux visiteurs comme aux lecteurs qui veulent découvrir les trésors de Pompéi et comprendre sa singularité : campanienne, romaine et ouverte sur l’Orient. Abondamment illustré, pourvu de multiples plans, organisé autour de 37 promenades et d’un dictionnaire de vies des Pompéiens. Il propose aussi une histoire de la ville ainsi qu’un glossaire.

En savoir plus.

Commander ou réserver l’ouvrage

Galerie De natura rerum 50, rue du Refuge, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 86 32 00 78 https://denaturarerum.fr https://www.facebook.com/DeNaturaRerumArles/ [{« type »: « link », « value »: « https://denaturarerum.fr/event/tout-sur-pompei-pascal-charvet/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/304193452032995 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0486320078 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@denaturarerum.fr »}] [{« link »: « https://denaturarerum.fr/event/tout-sur-pompei-pascal-charvet/ »}, {« link »: « https://librairie.denaturarerum.fr/9782221246528 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T18:00:00+02:00 – 2023-06-17T20:00:00+02:00

2023-06-17T18:00:00+02:00 – 2023-06-17T20:00:00+02:00

histoire Antiquité

De natura rerum