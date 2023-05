Les neuf vies de Sappho Galerie De natura rerum, 6 mai 2023, Arles.

Les neuf vies de Sappho Samedi 6 mai, 18h00 Galerie De natura rerum Entrée libre

Rencontre avec Laure de Chantal autour de son nouvel ouvrage, Les neuf vies de Sappho, paru chez Stock. Le premier écrivain est une écrivaine ! Et lecture en musique de deux poèmes de Sappho.

Il y a un « e » à génie mais combien de fois avez-vous entendu qu’une femme était géniale ? Première femme écrivain, voire premier écrivain tout court, musicienne, philosophe, éducatrice, activiste politique, Sappho (VIIe siècle avant J. -C.) fut, de son vivant, la première autrice à être reconnue comme géniale. Elle fut par la suite, de l’Antiquité à nos jours, sans cesse métamorphosée, quitte à être détournée, ce qui lui assure paradoxalement le privilège d’une nouvelle existence.

Toujours trahie, toujours vivante, toujours géniale, telle est Sappho de Mytilène. Ce sont quelques-unes de ces vies, à la fois absolument réelles et fictives puisqu’elles ont été crues, neuf pièces d’un fascinant puzzle, que raconte ce livre. Sage aussi connue et révérée que Socrate chez les Grecs, Sappho devient tour à tour courtisane, sorcière païenne, activiste révolutionnaire, lesbienne sulfureuse et féministe iconique, miroir tranchant où se reflète l’image de la femme propre à chaque époque.

A travers ces neuf vies de Sappho, emblème de toutes les femmes qui ont osé prendre la plume pour faire entendre leur voix, Laure de Chantal explore la question de la place que les sociétés ont réservé au génie féminin, à commencer par la nôtre.

Les neuf vies de Sappho, Stock, mars 2023

Deux poèmes de Sappho seront dits/chantés en musique lors de la rencontre, par Nolwenn Moreau et Olivier Renne, en prélude à la Nuit de la poésie, qui aura lieu le samedi 27 mai à Arles dans le quartier de l’Hauture, où plusieurs poèmes et fragments seront présentés, dans une lecture en musique et théâtralisée.

Laure de Chantal est autrice (dernier livre paru : Libre comme une déesse grecque, Stock, 2022), éditrice, directrice des collections « Signets« , « Bibliothèque idéale » aux Editions Les Belles Lettres, et « Les Petits Latins« , pour lequel elle a obtenu le Prix de l’innovation éditoriale 2022, et animatrice de la Vie des Classiques.

Galerie De natura rerum 50, rue du Refuge, 13200 Arles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-06T18:00:00+02:00 – 2023-05-06T20:00:00+02:00

Sappho poésie

De natura rerum / Stock