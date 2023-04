Epicure à Arles. Hubert Le Gall, sérigraphies Galerie De natura rerum, 5 mai 2023, Arles.

Exposition de sérigraphies d’Hubert Le Gall réalisées pour illustrer la nouvelle traduction par Jean-Louis Poirier de » Lettre à Ménécée » d’Epicure. Exposition du 5 mai au 23 juin 2023, vernissage le vendredi 5 mai à 18h en présence d’Hubert Le Gall.

Hubert Le Gall est connu pour ses scénographies et ses meubles/sculptures, en particulier ceux que lui inspire librement la mythologie grecque. Il en a fait une magnifique exposition à la Villa Kérylos en 2021, qui a donné lieu à un joli ouvrage, Une fantaisie grecque (in Fine, mars 2021).

Lorsque Laure de Chantal lui a demandé d’illustrer la nouvelle traduction que Jean-Louis Poirier, philosophe helléniste, était en train de faire de Lettre à Ménécée d’Epicure, Hubert Le Gall a relevé le défi. Matin après matin, en se laissant pénétrer par les mots d’Epicure, sa main a tracé un ensemble de dessins autour de l’amphore.

Une série de 17 sérigraphies originales, numérotées (série de 25) et signées sont présentées à la librairie De natura rerum.

