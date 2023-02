Epicure, retour aux textes. Jean-Louis Poirier & Hubert Le Gall Galerie De natura rerum Arles Catégories d’Évènement: Arles

Une nouvelle traduction des textes d'Epicure, autour de la Lettre à Ménécée, nous est proposée par Jean-Louis Poirier, délicatement illustrée par Hubert Le Gall, artiste et designer.

04 86 32 00 78 https://denaturarerum.fr https://www.facebook.com/DeNaturaRerumArles/ Une nouvelle traduction des textes d’Epicure, autour de la Lettre à Ménécée, nous est proposée par Jean-Louis Poirier, délicatement illustrée par Hubert Le Gall, artiste et designer (Belles Lettres, octobre 2022). Rencontre le samedi 18 mars à 18h. Lettre à Ménécée, Les Belles Lettres, octobre 2022 Magistralement illustrée, cette traduction nouvelle, tranchante, étrangère à toute tentation de compromis, rassemble les écrits les plus fondamentaux d’Épicure, mais dans la présentation qui convient à une sagesse : accessibles à tous, proches et utiles, permettant d’avoir toujours auprès de soi le précieux ouvrage comme un nécessaire de philosophie.

Au lecteur de vérifier, en lisant et relisant, que la sagesse épicurienne – toujours intelligente – consiste à ne jamais séparer, à aucun prix, plaisir et liberté

