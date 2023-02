La guerre mondiale des Romains, avec Giusto Traina Galerie De natura rerum, 11 mars 2023, Arles.

La guerre mondiale des Romains, avec Giusto Traina Samedi 11 mars, 17h00 Galerie De natura rerum

Entrée libre

Galerie De natura rerum 50, rue du Refuge, 13200 Arles Centre-Ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

04 86 32 00 78 https://denaturarerum.fr https://www.facebook.com/DeNaturaRerumArles/

La troisième guerre mondiale aurait déjà eu lieu ? L’historien Giusto Traina nous fait le plaisir de venir parler de son dernier ouvrage, La guerre mondiale des Romains (Fayard, janvier 2023), samedi 11 mars à 17h.

La guerre mondiale des Romains. De l’assassinat de César à la mort d’Antoine et Cléopâtre (44-30 av. J.-C.)…

La fin de la République est, du point de vue des sources romaines, un long siècle marqué par les guerres civiles : Sylla contre Marius, César contre Pompée, Octavien contre Antoine. Des guerres qui n’auraient été que des règlements de comptes entre factions romaines, interrompues par des campagnes contre des barbares ou des rebelles. En réalité, la situation militaire se révèle bien plus complexe.

De l’Espagne à la Mésopotamie, la perspective est mondiale. Car face à cette expansion, Berbères, Hispaniques, Gaulois, Grecs, Thraces et Arméniens sont plus que des pions sur le plateau de l’imperium Romanum. A côté d’Octavien ou d’Antoine, des étrangers – certes moins connus que Cléopâtre – prennent part au Grand Jeu entre Rome, les Parthes et les peuples voisins. Le Maure Bogud, le Cilicien Tarcondimotus ou encore l’Arménien Artawazd influencent ainsi la politique intérieure républicaine.

Dépassant le cadre réducteur de l’Italie, Giusto Traina retrace les dernières années d’une République romaine qui se projette par-delà ses frontières. Par ce récit renouvelé, il sort les acteurs étrangers de leur rôle de seconds couteaux. Professeur d’histoire romaine à Sorbonne Université, Giusto Traina est spécialiste d’histoire militaire et de géopolitique du monde ancien. Parmi ses publications les plus récentes : 428, une année ordinaire à la fin de l’Empire romain (nouvelle édition revue et corrigée, Pluriel, 2020), et Histoire incorrecte de Rome (Les Belles Lettres, 2021).



