Une exploration du patrimoine artistique religieux arlésien, du XVe au XXe siècle, avec Michel Baudat, historien, samedi 4 mars à 17h. Galerie De natura rerum 50, rue du Refuge, 13200 Arles Centre-Ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

A l'occasion de la parution de son nouvel ouvrage, publié en décembre 2022 par l'association Rencontre avec le patrimoine religieux, avec le concours de l'association des Amis du Vieil Arles, Michel Baudat vient présenter ses recherches sur les trésors cachés dans l'ombre des multiples églises d'Arles.

A l’occasion de la parution de son nouvel ouvrage, publié en décembre 2022 par l’association Rencontre avec le patrimoine religieux, avec le concours de l’association des Amis du Vieil Arles, Michel Baudat vient présenter ses recherches sur les trésors cachés dans l’ombre des multiples églises d’Arles. Arles et la création artistique. L’art religieux du XVe au XXe siècle Sont-elles si nombreuses les villes qui, comme Arles, peuvent offrir plus de 2000 ans ininterrompus de création artistique ? Du XVe au XXe siècle, le patrimoine religieux arlésien a connu bien des transformations, consécutives aux évolutions liturgiques, à la Révolution française, mais aussi à des dilapidations récentes. Ce qui reste malgré tout est remarquable, tant par le nombre que par la qualité des œuvres, conservées dans les églises et musées de la ville. En peinture comme en sculpture, dans les fils d’or des ornements liturgiques comme dans la lumière des vitraux, Arles se dévoile comme un carrefour d’influences essentiel en terre de Provence. Richement illustré, cet ouvrage permet de reconstituer, en une grande fresque, six siècles de création artistique, où l’on croise tour à tour les figures de Jean Changenet, Louis Finson, Jacques Réattu ou d’Alfred Manessier, sans oublier les traditions locales à travers le patrimoine des confréries et l’art des santonniers.

