Histoires égyptiennes Galerie De natura rerum, 10 décembre 2022, Arles.

Histoires égyptiennes Samedi 10 décembre, 17h00 Galerie De natura rerum

De natura rerum reçoit Aude Gros de Beler, archéologue, autrice, éditrice chez Actes Sud, pour ses jolies Petites et grandes histoires de l’Egypte ancienne (Actes Sud) et autres actualités…

Galerie De natura rerum 50, rue du Refuge, 13200 Arles Centre-Ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://librairie.denaturarerum.fr/9782330162443 »}]

04 86 32 00 78 https://denaturarerum.fr https://www.facebook.com/DeNaturaRerumArles/

De natura rerum reçoit Aude Gros de Beler, archéologue, autrice, éditrice chez Actes Sud, pour ses jolies Petites et grandes histoires de l’Egypte ancienne (Actes Sud) et autres actualités…

Lieux, figures et anecdotes de la vie des rois et du peuple rythment cette longue chronologie de l’histoire de l’Egypte ancienne, sous forme de saynètes et de bandes dessinées.

Pour en savoir plus et commander l’ouvrage.

Aude Gros de Beler a publié de nombreux ouvrages autour de l’Egypte ancienne, pour enfants (Le mystère de la tombe de Toutankhamon, Méryptah et le mystère de la tombe de Toutankhamon, Le papyrus sacré), et pour adultes, ces derniers souvent en collaboration avec Jean-Claude Golvin, ainsi que la nouvelle série des Portraits (Portraits d’Arles, Portraits de Nimes antique, Portraits de l’Egypte ancienne). Elle dirige le domaine historique dans le groupe Actes Sud et a édité la série des Lettres égyptiennes.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-10T17:00:00+01:00

2022-12-10T19:00:00+01:00

Actes Sud Junior