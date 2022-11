Architecture & archéologie. Le rêve et la norme Galerie De natura rerum, 8 décembre 2022, Arles.

De natura rerum reçoit Philippe Fraisse, qui a dirigé Architecture et Archéologie. Le rêve et la norme, paru en juin 2020 chez Errance.

Depuis la Renaissance, l’archéologie et l’architecture ont entretenu des relations étroites et fécondes ; la première fournissait les modèles nécessaires à la formation des architectes, et ceux-ci contribuaient efficacement à la découverte et à l’étude des ruines, permettant ainsi de faire progresser la connaissance des époques auxquelles s’intéressait l’archéologie.

Mais au cours du XXe siècle, les principes avancés par la Charte d’Athènes et le Mouvement moderne ont peu à peu imprégné l’enseignement de l’architecture. La référence aux modèles antiques, qui, pendant des siècles, a nourri la création architecturale, est progressivement abandonnée. Mai 68 et la remise en cause du système de l’École des beaux-arts marquent un tournant décisif dans la formation des architectes. L’histoire et l’archéologie ne sont plus considérées comme les piliers de l’enseignement dans les écoles d’architecture.

Les deux disciplines ont pourtant fort à gagner quand elles se rejoignent et réfléchissent ensemble. C’est ce que tend à démontrer cet ouvrage collectif qui a pour ambition de dévoiler la richesse des liens entre archéologie et architecture, de montrer les parallèles possibles entre l’une et l’autre, les ponts permettant l’élaboration de nouvelles approches méthodologiques, sources d’inspiration mais aussi de remises en question. Onze auteurs-chercheurs, architectes ou archéologues, nous livrent ainsi leurs réflexions, nourries pour tous d’une vie de travail collectif sur le sujet, en France comme à l’étranger.

