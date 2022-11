Pillages archéologiques Galerie De natura rerum Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Pillages archéologiques Galerie De natura rerum, 3 décembre 2022, Arles. Pillages archéologiques Samedi 3 décembre, 17h00 Galerie De natura rerum

Entrée libre

De natura rerum reçoit Alexandre Dumont-Castells, gendarme & archéologue, qui vient de publier Pillages archéologiques. Le cas Pierre-Calixte Duretête, chez Errance & Picard. Galerie De natura rerum 50, rue du Refuge, 13200 Arles Centre-Ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://librairie.denaturarerum.fr/9782384730087 »}]

04 86 32 00 78 https://denaturarerum.fr https://www.facebook.com/DeNaturaRerumArles/ De natura rerum reçoit Alexandre Dumont-Castells, gendarme & archéologue, qui vient de publier Pillages archéologiques. Le cas Pierre-Calixte Duretête, chez Errance & Picard. Pierre-Calixte Duretête est l’un des prospecteurs qui pille les sols et les objets archéologiques qui s’y trouvent, sous prétexte de loisir. Cet ouvrage retrace l’enquête menée par les autorités pour le débusquer, et propose une réflexion sur la détection et le pillage archéologique.

Pour en savoir plus ou commander l’ouvrage. Alexandre Dumont-Castells est gendarme, archéologue, historien. Il a soutenu en juin 2021 une thèse à l’université Aix-Marseille sur « le pillage du patrimoine archéologique terrestre en France métropolitaine » sous la direction de Dominique Garcia. Il est membre du Centre Camille-Jullian.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-03T17:00:00+01:00

2022-12-03T19:00:00+01:00

