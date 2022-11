Sources chrétiennes, quoi de neuf ? Galerie De natura rerum Arles Catégories d’évènement: Arles

Sources chrétiennes, quoi de neuf ? Samedi 26 novembre, 17h00 Galerie De natura rerum Les Sources chrétiennes fêtent leurs 80 ans en 2022-2023. De natura rerum reçoit Guillaume Bady, chargé de recherche CNRS & directeur de la collection des Sources Chrétiennes, samedi 26 nov. à 17h.

04 86 32 00 78 https://denaturarerum.fr https://www.facebook.com/DeNaturaRerumArles/ Les Sources chrétiennes fêtent leurs 80 ans en 2022-2023. Entre deux colloques à Rome, Athènes, Paris, Lyon ou Thessalonique, De natura rerum a le plaisir d’accueillir Guillaume Bady, chargé de recherche au CNRS et directeur de la collection des Sources Chrétiennes, le samedi 26 novembre à 17h. Quid novi ?

Sources chrétiennes, c’est d’abord un programme de recherche du laboratoire HiSoMA à Lyon pour l’édition des textes chrétiens anciens, c’est une collection avec plus de 600 volumes parus aux Editions du Cerf, c’est un site, Biblindex, comprenant une base de données de 400 000 citations bibliques et des Bibles anciennes en présentation linéaire ou synoptique. Quoi de « neuf » ? Certes nous parlerons avec Guillaume Bady des nouveautés, des dernières publications et tendances, mais aussi ce qu’il y peut y avoir de décalé, d’étonnant, d’actuel, dans ces textes anciens. Guillaume Bady est chargé de recherche au CNRS, directeur de la collection des Sources Chrétiennes. Docteur ès lettres, agrégé de lettres classiques, titulaire d’une licence canonique en théologie (UCLy), ancien élève de l’ENS (Ulm), élève titulaire de l’École Biblique et Archéologique Française de Jérusalem, il est aussi chargé d’enseignement à l’Institut Catholique de Paris. Il assure le cours sur l’éclosion de la littérature et de la théologie chrétiennes et, en collaboration avec L. Mellerin, le cours « Préliminaires à l’exégèse patristique ». Il a édité plusieurs volumes de Sources chrétiennes et a revu l’édition de Pour lire les Pères de l’Eglise, d’Adalbert-G. Hamman (Le Cerf, 2007). Ses travaux de recherche portent en particulier sur Jean Chrysostome et Grégoire de Nazianze.

