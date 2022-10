De Champollion à Desroches Noblecourt. Figures de l’égyptologie Galerie De natura rerum Arles Catégories d’évènement: Arles

De natura rerum reçoit Claudine Le Tourneur d'Ison, samedi 5 novembre à 18h, autour des deux ouvrages qu'elle vient de publier, l'un consacré au déchiffreur des hiéroglyphes, le second à une grande dame de l'égyptologie.

04 86 32 00 78 https://denaturarerum.fr https://www.facebook.com/DeNaturaRerumArles/ De natura rerum reçoit Claudine Le Tourneur d’Ison, samedi 5 novembre à 18h, autour des deux ouvrages qu’elle vient de publier, l’un consacré au déchiffreur des hiéroglyphes, le second à une grande dame de l’égyptologie. Deux fondateurs. Champollion, le dernier voyage Le Cerf, juillet 2022

1822, Champollion perce le secret des hiéroglyphes. 1828, il réalise son rêve et part pour l’Égypte prouver sa théorie. C’est son journal, le récit de cette épopée, la découverte d’un pays encore mystérieux que raconte ce roman vrai. Une prouesse littéraire, un périple enchanteur, un bonheur.

Voici le roman vrai de Champollion, du voyage en Égypte, du mystère des Pharaons, des révélations sur leurs temples et leurs tombes. Le grand récit d’une passion orientale dévorante et d’une aventure scientifique époustouflante. L’épopée d’un homme qui fut le seul à décrypter l’histoire d’une civilisation vieille de 5 000 ans. En 1828, six ans après avoir percé le secret des hiéroglyphes, Champollion se rend enfin sur les bords du Nil pour vérifier sa théorie. Christiane Desroches Noblecourt. La reine de l’égyptologie Tallandier, mai 2022

Résistante, conservatrice en chef du département des Antiquités égyptiennes du musée du Louvre, Christiane Desroches Noblecourt a incarné l’égyptologie française pendant près de cinquante ans. Grâce à sa volonté, son humour, son engagement mais aussi sa férocité qui lui ont permis de s’imposer dans un univers d’hommes, elle a engendré de nombreuses vocations et est devenue une grande figure du XXe siècle.

