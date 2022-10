Sur les traces de Tina Modotti Galerie De natura rerum Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Sur les traces de Tina Modotti Galerie De natura rerum, 22 octobre 2022, Arles. Sur les traces de Tina Modotti Samedi 22 octobre, 18h00 Galerie De natura rerum

Participation libre (10/15€ recommandé)

Concert-lecture par le duo marseillais Catherine Vincent, samedi 22 octobre à 18h. Galerie De natura rerum 50, rue du Refuge, 13200 Arles Centre-Ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

04 86 32 00 78 https://denaturarerum.fr https://www.facebook.com/DeNaturaRerumArles/ Concert-lecture par le duo marseillais Catherine Vincent, samedi 22 octobre à 18h. Catherine et Vincent sont déjà venu chanter leurs chansons méditerranéennes chez De natura rerum. La rencontre du duo Catherine Vincent avec Tina Modotti (1896-1942) a été le déclic d’un voyage intérieur à la recherche d’une musique intime et personnelle. Des chansons et des textes alternent et se répondent. Un spectacle original et émouvant qui évoque cette photographe engagée de la première moitié du XXe siècle à travers son intimité, ses errances et ses combats. Tina Modotti était une femme au parcours étonnant, éternelle exilée, elle fut ouvrière en Italie, actrice aux Etats-Unis, photographe au Mexique et révolutionnaire en Europe. Diego Rivera, Frida Kahlo, Edward Weston font partie des célèbres contemporains qu’elle fréquenta. Guitare folk, basse, guitare électrique, harmonium indien et chant Durée 1 heure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-22T18:00:00+02:00

2022-10-22T19:30:00+02:00 Catherine Vincent

