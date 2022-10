Des Castellane, rencontre avec Daniel Mouton et Nicolas Faucherre Galerie De natura rerum, 15 octobre 2022, Arles.

Des Castellane, rencontre avec Daniel Mouton et Nicolas Faucherre Samedi 15 octobre, 18h00 Galerie De natura rerum

Entrée libre

De natura rerum reçoit Daniel Mouton et Nicolas Faucherre à l’occasion de la publication de l’ouvrage Des Castellane. Archéologie et histoire en haute Provence, publié aux Editions Marion Charlet.

De natura rerum reçoit Daniel Mouton et Nicolas Faucherre à l’occasion de la publication de l’ouvrage Des Castellane. Archéologie et histoire en haute Provence, publié aux Editions Marion Charlet, en présence de l’éditrice.

Des Castellane. Archéologie et histoire en haute Provence

Editions Marion Charlet, septembre 2022.

Ouvrage dirigé par Daniel Mouton, préface de Nicolas Faucherre.

Au Moyen Âge, entre le Verdon et son affluent le Colostre, le Castellet, ou « petit château », surplombe la voie menant de Riez à Aix-en-Provence. La fouille archéologique exhaustive de cet habitat castral permet de se faire une idée précise de la vie quotidienne d’une garnison à la fin du XIVe siècle. Parmi les études présentées, celle d’un plafond en gypse habillé des blasons des familles alliées à la puissante famille de Castellane, propriétaire des lieux, est particulièrement remarquable et renouvelle les connaissances sur les dalles de plâtres en Provence. La famille de Castellane, voici le fil d’Ariane entre les différentes parties de ce livre car si deux autres châteaux des XIIIe-XIVe siècles, Esparron-de-Verdon et l’agglomération de hauteur de Petra Castellana sont également ici évoqués, c’est parce que tous ont croisé leur chemin. Le rôle déterminant de cette illustre famille pour la Provence est présenté de manière inédite par l’historien Thierry Pécout. Connue depuis le XIe siècle, leur baronnie constitue une puissance redoutable, centrée sur une ville de rang démographique honorable pour la haute Provence (Petra Castellana) et surveillant un axe de circulation entre Nice et Digne, avant de pâtir des violents conflits entre les barons et Charles d’Anjou au XIIIe siècle. Cette histoire est racontée dans ce livre, mêlant les sources historiques et les données archéologiques.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-15T18:00:00+02:00

2022-10-15T20:00:00+02:00

De natura rerum / Editions Marion Charlet