Exposition : Élisabeth Cibot – Sculptilia 2 Galerie de Manville Les Baux-de-Provence, 17 septembre 2023, Les Baux-de-Provence.

Les Baux-de-Provence,Bouches-du-Rhône

La production d’Elisabeth Cibot est particulièrement vaste dans son rapport au féminin artistique, notamment au travers de son travail autour de Camille Claudel. Son esthétique aérienne mêle équilibre faussement bancal et pesanteur trompeuse..

2023-09-17 fin : 2023-09-30 . .

Galerie de Manville

Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Elisabeth Cibot?s production is particularly wide-ranging in its relationship with the artistic feminine, notably through her work on Camille Claudel. Her ethereal aesthetic blends falsely shaky balance with deceptive heaviness.

La obra de Elisabeth Cibot es especialmente amplia en su relación con la mujer artista, sobre todo a través de su trabajo sobre Camille Claudel. Su estética etérea mezcla un equilibrio falsamente inestable con una pesadez engañosa.

Die Produktion von Elisabeth Cibot ist besonders umfangreich in ihrer Beziehung zur künstlerischen Weiblichkeit, insbesondere durch ihre Arbeit rund um Camille Claudel. Ihre luftige Ästhetik vermischt ein falsches, wackeliges Gleichgewicht mit trügerischer Schwere.

Mise à jour le 2023-07-04 par Office de Tourisme des Baux de Provence