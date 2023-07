Exposition : Christian Disandro – Art et Résistance Galerie de Manville Les Baux-de-Provence, 1 juillet 2023, Les Baux-de-Provence.

Les Baux-de-Provence,Bouches-du-Rhône

Cette exposition présente une œuvre picturale et photographique du Maquisard « CHRISTIAN »..

2023-07-01 fin : 2023-07-15 . .

Galerie de Manville

Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



This exhibition presents the pictorial and photographic work of Maquisard « CHRISTIAN ».

Esta exposición presenta la obra pictórica y fotográfica del maquisard « CHRISTIAN ».

Diese Ausstellung zeigt ein malerisches und fotografisches Werk des Maquisard « CHRISTIAN ».

