Ciné Archi, projection d’un film documentaire, un regard actuel sur 3 essais d’architecture industrialisée des années 60/70 Samedi 14 octobre, 19h00 Galerie de l’Ordre des architectes des Pays de la Loire Entrée gratuite sur inscription sur Eventbrite

LA VIE EN KIT

Documentaire de Elodie Degavre · 1 h 15 min · 2022 (Belgique)

50 ans après la réalisation de leurs utopies, trois vieux architectes emmènent la réalisatrice découvrir des logements hors du commun. Un joyeux voyage dans le temps duquel ressort une question cruciale : et nous, comment habiterons-nous demain ?

Vous y découvrirez « Une cité en acier qui fait jaser dans le voisinage. Des maisonnettes japonisantes dessinées par leurs futurs acheteurs. Un chantier en kit confié à des étudiants. À Bruxelles, Liège et Charleroi, trois architectes et une poignée d’habitants utopistes vont concrétiser leurs idéaux de logement. Tout juste sortis de mai 68, ils veulent démontrer le potentiel révolutionnaire de l’architecture industrialisée. Une aventure humaine et architecturale qui les anime depuis plus de quarante ans… Que reste-t-il aujourd’hui de leurs maisons de demain ? »

Film Lauréat du prix du public au BAFF (Brussels Art Film Festival)

Projection subentionnée par la DRAC, suivie d’un temps convivial.

Galerie de l'Ordre des architectes des Pays de la Loire 17 rue La noue Bras de Fer Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T19:00:00+02:00 – 2023-10-14T21:00:00+02:00

© Elodie Degavre