(In)visibles – Mise en lumière d'un héritage architectural féminin galerie de l'ordre des architecte Nantes

Nantes (In)visibles – Mise en lumière d’un héritage architectural féminin galerie de l’ordre des architecte Nantes, 13 octobre 2023, Nantes. (In)visibles – Mise en lumière d’un héritage architectural féminin 13 et 14 octobre galerie de l’ordre des architecte Entrée gratuite, libre pour l’exposition et sur inscription pour la conférence L’ordre des architectes vous invite à découvrir l’exposition (In)visibles, 14 portraits de femmes architectes pour une mise en lumière d’un héritage architectural féminin.

Une exposition conçue par le collectif Mémo (Mouvement pour l’équité dans la maîtrise d’oeuvre) du 12 octobre au 24 novembre. Table ronde inaugurale jeudi 12 octobre à 18h30

dans la galerie de l’Ordre :

>> Etat des lieux des inégalités professionnelles au sein de l’écosystème architecural, suivi d’un débat avec les membres fondateurs du mouvement Mémo.

Entrée libre et gratuite, sur inscription galerie de l'ordre des architecte 17 rue La noue Bras de Fer Nantes 44200

2023-10-13T09:00:00+02:00 – 2023-10-13T18:00:00+02:00

© Mémo

galerie de l'ordre des architecte Nantes