Ateliers Briques Galerie de l’Hôtel de Ville Châlons-en-Champagne, 10 décembre 2023, Châlons-en-Champagne.

Châlons-en-Champagne,Marne

Participez à un atelier Briques avec l’association Brick en Bulles.

Enfants de 6 à 13 ans.

12 ateliers au total, 1h30 par atelier, 10 enfants par atelier.

Inscription obligatoire.

Organisé par l’Association des Noëls Chalonnais..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 17:30:00. .

Galerie de l’Hôtel de Ville Place Foch

Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est



Take part in a Brick workshop with the Brick en Bulles association.

Children aged 6 to 13.

12 workshops in all, 1h30 per workshop, 10 children per workshop.

Registration required.

Organized by the Association des Noëls Chalonnais.

Participa en un taller de ladrillos con la asociación Brick en Bulles.

Niños de 6 a 13 años.

12 talleres en total, 1h30 por taller, 10 niños por taller.

Inscripción obligatoria.

Organizado por la Association des Noëls Chalonnais.

Nehmen Sie an einem Brick-Workshop mit dem Verein Brick en Bulles teil.

Kinder von 6 bis 13 Jahren.

insgesamt 12 Workshops, 1,5 Stunden pro Workshop, 10 Kinder pro Workshop.

Anmeldung erforderlich.

Organisiert von der Association des Noëls Chalonnais.

Mise à jour le 2023-10-14 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne